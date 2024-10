Getötete Seniorin in Schwaikheim: Polizei sucht Tatwaffe im Ententeich

1 Nach den Ermittlungen am Tatort vor einer Woche weitet die Polizei ihre Maßnahmen nun aus und durchsucht Gewässer in Schwaikheim. Foto: KS-Images.de /Karsten Schmalz

Im Fall der getöteten 75-Jährigen in Schwaikheim weitet die Polizei ihre Spurensuche aus. Zeugen werden dringend gesucht.











Im Fall der getöteten 75-Jährigen in Schwaikheim hat die Polizei die Spurensuche ausgeweitet. Am Dienstagvormittag rückten mehrere Kräfte des Polizeipräsidiums „Einsatz“ im Konvoi und mit Blaulicht in Schwaikheim an, um die Polizeibeamten vor Ort bei ihrer Suche zu unterstützen, wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage erläutert. Im Fokus der Suche seien unter anderem das Gewässer „Ententeich“ und ein Regenrückhaltebecken sowie umliegende Bereiche.