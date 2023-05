1 Die Enz schlängelt sich an Unterriexingen vorbei. In dieser Gegend wurde Tabitha gefunden. Foto: Jürgen Bach

Der Tod der 17-jährigen Tabitha erschüttert die Menschen in ihrem Heimatort Asperg und in ihrem Sportverein. Am Dienstag hat die Polizei neue Details veröffentlicht. Klar ist jetzt, dass die junge Frau den Tatverdächtigen kannte.









Die Polizei hat neue Informationen zu der getöteten 17-jährigen Tabitha aus Asperg veröffentlicht. Die junge Frau war seit mehreren Tagen vermisst und schließlich tot aufgefunden worden. Am Montag waren die Polizei und die Staatsanwaltschaft noch extrem zurückhaltend in ihren Stellungnahmen. Am Dienstag wurde nun bekannt, wo sie gefunden wurde und wie sie ums Leben kam. Auch gibt es erste Angaben zum Tatverdächtigen, der bereits am Samstag gefasst worden war.