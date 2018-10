Get Well Soon in Stuttgart Konstantin Gropper: Das Popwunderkind aus Biberach

24. Oktober 2018

Konstantin Gropper kann gar nicht anders, als Konzeptalben zu machen. Foto: Caroline International

Musiktherapie: Konstantin Gropper bringt mit Get Well Soon sein neues Album „The Horror“ auf die Bühne. Sein Thema ist ein großes Unbehagen. Ein Treffen.

Stuttgart - Konstantin Gropper könnte eigentlich ganz zufrieden sein. Sein jüngstes, nunmehr fünftes Album hat die besten Kritiken erhalten. Euphorisch ist das Feuilleton, auch die Fans sind entzückt. Konstantin Gropper, 36 Jahre alt, zuckt leicht mit der Schulter. Seit acht Jahren liest er keine Kritiken mehr. „Das fühlt sich komisch an“, sagt Gropper. Er ist auf Medientour zu seinem neuen Album und macht auch beim Südwestrundfunk in Stuttgart Station. Hier, wo in der Kantine die Zeit still zu stehen scheint und Maggi-Fläschchen auf den Tischen drapiert sind, sitzt Gropper und ist auch irgendwie aus der Zeit gefallen. Seine Musik ist zeitlos; kein Trend, der ihn tangiert, keine Hypewelle, auf der er mitschwimmt.