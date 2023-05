Erste Kündigungen wegen Impfpflicht – was passiert jetzt?

Ludwigsburg - Der Brief hat für Schlagzeilen gesorgt. In einem Schreiben an Jörg Martin, den Geschäftsführer der für den Landkreis Ludwigsburg zuständigen Regionalen Klinik Holding (RKH), haben neun Mitarbeiter einer Abteilung des Klinikums Ludwigsburg angekündigt, dass sie sich der Impfpflicht widersetzen und sich nicht impfen lassen werden. Bleiben die Unterzeichner bei ihrer Haltung, drohen ihnen nach dem 15. März drastische Konsequenzen. Ist Ludwigsburg ein Einzelfall? Wir haben nachgefragt.