Unter welchen Bedingungen arbeiten Pfleger und Ärzte im Krankenhaus? Ein Ludwigsburger hat mit der drastischen Schilderung seiner beklemmenden Erfahrungen beim Klinikaufenthalt seiner inzwischen verstorbenen Lebensgefährtin viele Reaktionen ausgelöst.









Ludwigsburg - Gert Hermann hat seine Lebenspartnerin verloren. Sie starb am 30. März 2019 nach etlichen Klinikaufenthalten – unter anderem in der Schmieder Klinik in Gerlingen – letztlich in Leonberg. Die entscheidenden Fehler aber, ist er überzeugt, seien im Klinikum Ludwigsburg gemacht worden. So sei ein Schlaganfall lange unentdeckt geblieben. Zudem habe sich die Frau mit multiresistenten Keimen infiziert. Er behauptet, die Überwachung seiner Gefährtin Tag und Nacht hätten die Schädigungen verhindert. Er erstattete Anzeige und ging an die Öffentlichkeit. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart ordnete die Obduktion der Leiche an. Das Ergebnis liegt laut der Anklagebehörde noch nicht vor, das Verfahren läuft. Auf unsere Berichterstattung hin reagierten sowohl Patienten als auch das Klinikum in Ludwigsburg.