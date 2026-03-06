Gesundheitsversorgung: Was bringt die Reform der Reform bei den Kliniken?

Auf die umstrittene Krankenhausreform folgt nun bereits ein «Krankenhausreformanpassungsgesetz». Was ändert das für die Patienten?
Berlin - Es war ein heftiger Kampf, dass es überhaupt ein Gesetz für eine Neuaufstellung der Kliniken in Deutschland gab. Jetzt soll schon eine Reform der Krankenhausreform besiegelt werden, noch ehe die so richtig ins Laufen gekommen ist. Die schwarz-rote Koalition will am Freitag im Bundestag mehrere Änderungen beschließen, die mehr Spielraum bei der Umsetzung vor Ort geben sollen. Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) möchte die Vorgaben damit "alltagstauglich" machen. Kritiker warnen vor einem Aufweichen zentraler Ziele.