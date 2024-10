Gesundheitsversorgung: Proteste erwartet – Kassenärzte stellen Neuordnung der Notfallpraxen vor

1 Notfallpraxis am Gesundheitszentrum in Backnang. Foto: Frank Rodenhausen/Frank Rodenhausen

Schon seit einigen Tagen ist bekannt, dass im Südwesten Notfallpraxen geschlossen werden sollen. Am Montag wird das Konzept offiziell vorgestellt - wohl begleitet von Protest.











Nach massiver Kritik an bereits öffentlich gewordenen Schließungsplänen will die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) am Montag (13 Uhr) ihre Pläne für die künftige Struktur des ärztlichen Bereitschaftsdienstes im Südwesten offiziell vorstellen. Vor dem Gebäude der KVBW in Stuttgart wollen Menschen aus den vermutlich von Schließungen bedrohten Städten und Gemeinden demonstrieren.