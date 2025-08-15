Gesundheitsversorgung in Stuttgart: Statt Hausarzt: Ein Gesundheitszentrum, das nah am Patienten ist

Auch in der Innenstadt gibt es immer weniger Hausärzte. Das erste Port-Gesundheitszentrum Stuttgarts, das nun am RBK City eröffnet hat, will das auffangen.
Es ist ein sperriger Name: patientenorientiertes Zentrum zur Primär- und Langzeitversorgung, kurz Port. Um was es sich dabei handelt, erschließt sich nicht auf Anhieb. Doch es steckt ein Ansatz dahinter, ohne den es künftig in Zeiten von Ärztemangel, Schließungen von Notfallpraxen, fehlenden medizinischen Fachkräften und steigenden Gesundheitskosten wohl nicht mehr geht: Ein Team aus Allgemeinmedizin, Pflege, Therapie und sonstigem medizinischem Fachpersonal arbeitet dort zusammen. Gesundheitskompetenz soll somit gebündelt werden.