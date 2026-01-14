Gesundheitsversorgung: Grüne wollen Quereinstieg in Hausarztversorgung erleichtern

1 Hausärzte sind auch in Baden-Württemberg Mangelware. Foto: Sebastian Kahnert/dpa

Hausärzte sind Mangelware, vor allem auf dem Land. Die Grünen wollen daher Medizinern das Umsatteln erleichtern – und fordern eine Kinderarztquote auf dem Land.











Die Grünenfraktion im Landtag hat sich für die kommende Legislaturperiode die Verbesserung der Hausarztversorgung in Baden-Württemberg vorgenommen. So soll unter anderem die bereits eingeführte Landarztquote weiterentwickelt und durch eine Landkinderarztquote ergänzt werden, heißt es in einem Positionspapier, das die Fraktion auf ihrer Klausur in Altensteig beschlossen hat. Darüber hinaus soll Mediziner anderer Fachrichtungen mit Hilfe von Stipendien und Programmen erleichtert werden, in die hausärztliche Versorgung zu wechseln.