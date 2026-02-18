Gesundheitsrisiko: Aldi Süd und Action rufen Spielzeug zurück - Asbestgefahr

Die beiden Discounter warnen vor der Nutzung mehrerer Produkte. Käufer werden gebeten, sie zurückzubringen. Diese Artikel sind betroffen.
Düsseldorf/Mülheim - Bei den Discountern Aldi Süd und Action angebotenes Baby- und Kinderspielzeug ist in mehreren Bundesländern zurückgerufen worden. Wie der in Dublin/Irland ansässige Hersteller Vulcan Consulting auf dem Internetportal Lebensmittelwarnung.de mitteilte, kann die Füllung einzelner Figuren Spuren von Asbest enthalten. Bei Beschädigung könne diese austreten und ein Gesundheitsrisiko darstellen.