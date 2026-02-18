Gesundheitsreport der DAK: Krankenstand im Landkreis Ludwigsburg 2025 leicht gesunken

Der Krankenstand im Kreis Ludwigsburg sinkt auf 17 Tage pro Jahr. Atemwegserkrankungen bleiben Hauptursache, doch psychische Leiden nehmen zu.
Der Krankenstand im Landkreis Ludwigsburg ist 2025 im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen, wie die Krankenkasse DAK am Dienstag mitteilt. Beschäftigte, die dort versichert sind, waren durchschnittlich an 17 Kalendertagen krankgeschrieben. Das bewegt sich auf dem Niveau der Fehlzeiten auf Landesebene, die ebenfalls bei 17 krankheitsbedingten Fehltagen liegt.