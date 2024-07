Gesundheitsdaten: Studie: Große Zustimmung zur elektronischen Patientenakte

1 Die elektronische Patientenakte ist in der deutschen Bevölkerung populär. (Symbolbild) Foto: Jens Kalaene/dpa

Ab dem 15. Januar 2025 kommt die elektronische Patientenakte für alle gesetzlich Versicherten. Die Akzeptanz in der Bevölkerung ist bereits jetzt sehr hoch. Es gibt aber auch bestimmte Vorbehalte.











Berlin - Die elektronische Patientenakte (ePA) in Deutschland wird einer Umfrage zufolge von weiten Teilen der Bevölkerung akzeptiert. In einer vom Digitalverband Bitkom in Auftrag gegebenen Meinungsumfrage erklärten 71 Prozent der Befragten, dass sie die ePA bereits nutzen oder in der Zukunft anwenden werden.