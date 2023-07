1 Auf Nummer sicher: Sonja Oberdorf hat, wenn sie auf Achse ist, immer einen Narkolepsie-Notfallpass dabei. Foto: avanti/Ralf Poller

Sonja Oberdorf leidet unter der Schlafkrankheit und leitet im Kreis Ludwigsburg eine Selbsthilfegruppe. Ihr Alltag ist streng durchgetaktet, am schwierigsten fällt die Entscheidung, was sie in den halbwegs munteren Phasen anpacken soll.









Das Gespräch in einem Café in Ludwigsburg endet ziemlich abrupt. Sonja Oberdorf blickt auf die Uhr. Es ist kurz nach 11 Uhr, sie muss los zur Bahn, verabschiedet sich knapp und verschwindet schließlich per Stechschritt. Dass die 40-Jährige in manchen Momenten kurz angebunden ist, sollte man allerdings auf keinen Fall in den falschen Hals bekommen. Oberdorf ist nämlich eine grundsympathische, höfliche Frau, die aber manchmal schlicht nicht anders kann: Die Ergotherapeutin leidet unter Narkolepsie, im Volksmund auch als Schlafkrankheit bekannt. Und das bedeutet, dass ihr Tag stark strukturiert sein muss, weil sie immer wieder von Müdigkeitsattacken übermannt werden könnte.