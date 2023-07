Den Notaufnahmen in Stuttgart droht die Überlastung

1 Fälle von Infektionen mit Influenza und Corona nehmen zu. Foto: dpa/Maurizio Gambarini

Die Zahl der RSV-Infektionen stagniert, dafür nehmen die Krankheitsfälle durch Influenza und Corona zu. Wie ist die Lage in den Notaufnahmen?









Der Druck der aktuellen Infektwelle auf die Notaufnahmen der Kliniken und auf die Hausarztpraxen nimmt weiter zu. Das Gesundheitsamt der Stadt Stuttgart warnt vor einer drohenden Überforderung insbesondere der Notaufnahmen und bittet Menschen mit nur leichter Erkrankung, die in ihrer Hausarztpraxis oder beim Kinderarzt auf einen Termin warten, stattdessen die Fieberambulanz in der Jugendherberge im Neckarpark in Bad Cannstatt aufzusuchen.