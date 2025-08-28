Gesundheitliche Probleme: Tennisspielerin Lys gibt bei US Open auf

Tennisspielerin Eva Lys kämpft bei den US Open um den erstmaligen Einzug in die dritte Runde. Doch im zweiten Satz beendet die Hamburgerin die Partie vorzeitig.
New York - Tennisspielerin Eva Lys hat bei den US Open in der zweiten Runde wegen körperlicher Probleme aufgegeben. Nach einer Behandlungspause im ersten Satz spielte die 23 Jahre alte Hamburgerin gegen die gesetzte Tschechin Linda Noskova zunächst weiter, entschied dann aber beim Stande von 4:6, 0:3 (0:30), nicht mehr weiterspielen zu können. Damit ist das Grand-Slam-Turnier in New York für die Australian-Open-Achtelfinalistin beendet.