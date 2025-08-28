Gesundheitliche Probleme: Tennisspielerin Lys gibt bei US Open auf

Tennisspielerin Eva Lys kämpft bei den US Open um den erstmaligen Einzug in die dritte Runde. Doch im zweiten Satz beendet die Hamburgerin die Partie vorzeitig.

New York - Tennisspielerin Eva Lys hat bei den US Open in der zweiten Runde wegen körperlicher Probleme aufgegeben. Nach einer Behandlungspause im ersten Satz spielte die 23 Jahre alte Hamburgerin gegen die gesetzte Tschechin Linda Noskova zunächst weiter, entschied dann aber beim Stande von 4:6, 0:3 (0:30), nicht mehr weiterspielen zu können. Damit ist das Grand-Slam-Turnier in New York für die Australian-Open-Achtelfinalistin beendet.

Lys ruft die Physiotherapeutin Beim Stande von 2:5 aus ihrer Sicht hatte die deutsche Nummer drei die Physiotherapeutin holen lassen. Sie deutete auf ihren Rücken, legte sich dann zunächst zur Behandlung auf ein Handtuch und ging dann begleitet von der Physiotherapeutin vom Platz.

In Cleveland in der vergangenen Woche hatte Lys vor dem Viertelfinale wegen Rückenbeschwerden zurückgezogen. Ihre rheumatische Autoimmunerkrankung machte ihr Probleme, wie sie in New York berichtete.

"Nach dem letzten Turnier ist das sicherlich ein Thema, das ich mitschleppe. Die Hoffnung ist natürlich immer da, dass der Rücken während des Matches nicht schlimmer wird", hatte Lys nach ihrem Auftaktsieg in Flushing Meadows gesagt. "Ich spüre den Rücken, aber es ist etwas, mit dem ich spielen kann."

Zweites Grand-Slam-Aus nacheinander gegen die Tschechin

Für ihren Zweitrunden-Auftritt kam Lys nach wenigen Minuten Behandlungspause zurück. Sie verkürzte noch auf 4:5, verlor dann aber doch den ersten Satz. Anschließend gewann die Weltranglisten-59. kein Spiel mehr, bis sie signalisierte, dass es nicht mehr weitergehe. Sie schüttelte den Kopf, schritt zum Schiedsrichter, umarmte ihre Kontrahentin und eilte dann vom Platz.

Dass auch in Wimbledon für Lys in der zweiten Runde gegen Noskova Schluss gewesen war, ist nebensächlich.