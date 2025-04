Gesundheitliche Probleme: Dehydrierung: Carlos Santana muss erneut Konzert absagen

1 Carlos Santana musste erneut ein Konzert aus gesundheitlichen Gründen verschieben. Foto: imago images/Cover-Images/Larry Marano/Robert Bell/INSTARimages

Sorge um Carlos Santana: Er musste ein Konzert in San Antonio kurzfristig verschieben. Der 77-jährige Gitarrist wurde wegen Dehydrierung ins Krankenhaus eingeliefert.











Carlos Santana (77) hat ein geplantes Konzert in San Antonio, Texas, kurzfristig absagen müssen. Der legendäre US-Gitarrist mexikanischer Abstammung wurde am Dienstagabend ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem er während der Vorbereitungen für die Show einen Schwächeanfall erlitten hatte. Ärzte diagnostizierten eine Dehydrierung, wie ein Sprecher des Musikers "The Hollywood Reporter" bestätigte.