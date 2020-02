1 Die Zahl der Grippekranken nimmt täglich zu. Foto: dpa

Die Grippewelle im Land kommt ins Rollen. alleine in den letzten beiden Wochen haben sich mehr als 3000 Menschen infiziert. Die Zahl der erkrankten ist doppelt so hoch wie vor einem Jahr – und die Dunkelziffer ist noch höher.

Stuttgart - Während die Welt auf das Coronavirus in China blickt, treibt die echte Grippe (Influenza) hierzulande ihr Unwesen. In Baden-Württemberg waren mit Stand Mittwoch 6431 bestätigte Grippefälle gemeldet. Das sind mehr als doppelt so viele wie im Vergleichszeitraum des Vorjahrs. 2019 waren es Anfang Februar gerade einmal 2977 gemeldete Fälle. Die Dunkelziffer liegt nach Angaben von Christiane Wagner-Wiening, Fachvirologin des Landesgesundheitsamts in Stuttgart, noch deutlich höher. Positive Grippetests müssen zwar gemeldet werden, aber nicht bei jedem Erkrankten werde ein Test gemacht, sagt die Expertin.

Ein genauer Blick auf die Zahlen im Südwesten zeigt, dass die Grippewelle jetzt erst richtig ins Rollen kommt. 2495 Fälle wurden in der vergangenen Woche gemeldet, 1140 zu Beginn dieser Woche. Bisher sind zwölf Menschen an der Influenza gestorben, auch hier kann die Dunkelziffer höher liegen. Für die Statistiker endet die Grippesaison in der 20. Kalenderwoche – also Mitte Mai. 2019 waren bis zu diesem Zeitpunkt 19 207 Menschen im Land erkrankt, 127 starben.