Gesundheit: WHO warnt vor Ablenkungsmanövern der Tabakindustrie

Es gibt eine Debatte um angebliche Pläne, Filter und Filterzigaretten zu verbieten. Andere Maßnahmen seien viel effektiver, sagt die WHO - aber Deutschland hinkt hinterher.
Genf - Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnt vor Industrieversuchen, den Kampf gegen Tabak und Nikotin zu untergraben. Vor der Konferenz der Vertragsstaaten der Anti-Tabak-Konvention (FCTC) machte ein angeblich geplantes EU-Verbot von Filterzigaretten Schlagzeilen. Medien wurden aufgeschreckt, obwohl die EU die Angaben dementiert hat. Die Tabakfirmen seien sehr einflussreich, mahnt Etienne Krug, der Direktor der für Tabak zuständigen WHO-Abteilung. "Wir müssen uns der Einmischung der Industrie in Debatten bewusst sein."