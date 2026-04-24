Gesundheit: WHO gibt erstmals Malaria-Medikament für Babys frei

Die WHO hat ein spezielles Malaria-Medikament für Neugeborene und Babys bis fünf Kilogramm als sicher und wirksam eingestuft. Was das für die Versorgung in Afrika bedeutet.
Genf - Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat erstmals ein Malaria-Medikament für die Kleinsten geprüft und als sicher und wirksam erklärt. Diese Version des Kombinationspräparats Artemether-Lumefantrin sei spezifisch auf Neugeborene und Babys bis zu fünf Kilogramm Gewicht abgestimmt, berichtete die WHO in Genf zum Weltmalariatag (25. April).