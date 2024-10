Gesundheit: WHO: Ein Jahr des kollektiven Traumas für Israel

1 Ohne Tageslicht keine Heilung, sagt die Weltgesundheitsorganisation. Foto: Ilia Yefimovich/dpa

In Israel hat das Jahr seit den Terrorangriffen vom 7. Oktober 2023 tiefe Spuren hinterlassen. Die WHO ist vor Ort und hilft.











Genf - Seit den verheerenden Terrorangriffen aus dem Gazastreifen auf Israel am 7. Oktober 2023 hat sich auch in Israel eine Gesundheitskrise ausgebreitet. "An diesem Montag jährt sich ein kollektives Trauma, das niemanden im Land verschont hat", sagte der Vertreter der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Israel, Michel Thieren. Doppelt bis teils dreimal so viele Menschen wie vorher brauchten psychiatrische Unterstützung.