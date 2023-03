8 Ein Schlafzimmer wirkt mit Pflanzen gleich viel gemütlicher. Doch welchen Effekt haben Zimmerpflanzen auf den Schlaf? Foto: Shutterstock/ Ground Picture

Zimmerpflanzen sind dekorativ und einige verfügen außerdem über Eigenschaften, die das Raumklima positiv beeinflussen können. Doch sind Pflanzen in der Nähe des Betts gesund? Und welche Pflanzen sind fürs Schlafzimmer geeignet und von welchen sollte man lieber die Finger lassen?

Pflanzen in der Wohnung machen nicht nur optisch was her, sie können sich auch positiv auf das Raumklima auswirken. Doch sollten Pflanzen auch im Schlafzimmer stehen? Oft wird mit erhobenem Zeigefinger behauptet, Pflanzen nehmen wichtigen Sauerstoff in der Nacht weg, da sie nachts keinen Sauerstoff produzieren, sondern wie der Mensch Sauerstoff aufnehmen. Doch konkurrieren Mensch und Zimmerpflanze nachts um den Sauerstoff und sind Pflanzen im Schlafzimmer nun gesund oder ungesund?

Gesundheit: Sollte man Pflanzen im Schlafzimmer haben?

Im Allgemeinen sind Pflanzen im Schlafzimmer gesund. Man muss nur wissen, welche die richtigen Pflanzen fürs Schlafzimmer sind, denn hier gibt es große Unterschiede. Pflanzen produzieren Sauerstoff und ziehen gegebenenfalls auch Schadstoffe aus der Luft. Dadurch kann sich die Luftqualität im Schlafzimmer verbessern und somit auch die Schlafqualität.

Eine Faustregel wie viele Pflanzen im Schlafzimmer stehen sollten, damit sie tatsächlich die Luftqualität verbessern können, gibt es nicht. Die Clean Air Studie der Nasa aus dem Jahr 1989 ergab, dass auf neun Quadratmetern mindestens eine Pflanze mit großen Blättern stehen sollte.

Wichtig ist, dass die Pflanzen, die im Schlafzimmer stehen, gesund sind. Bildet sich beispielsweise Schimmel an der Erdoberfläche, können die Sporen in die Luft gelangen und Allergien auslösen. Auch Schädlingsbefall kann sich negativ auf die Pflanze und somit auch das Raumklima auswirken. Außerdem sollte man die Blätter aller Pflanzen regelmäßig von Staub befreien, damit sie das Sonnenlicht gut aufnehmen können und ihre positiven Eigenschaften entfalten können.

Fünf Gründe für Pflanzen im Schlafzimmer

Pflanzen reinigen die Luft. Sie können Sauerstoff produzieren. Sie schaffen eine Wohlfühlatmosphäre im Raum. Sie können die Schlafqualität verbessern. Sie können die Luftfeuchtigkeit steigern.

Welche Pflanzen sind fürs Schlafzimmer geeignet?

Ein gutes Raumklima im Schlafzimmer unterstützt die Schlafqualität und die Erholung über Nacht. Hierfür gibt es zahlreiche Pflanzen, die die Luftqualität verbessern können. Dafür eignen sich beispielsweise luftreinigende Pflanzen und Zimmerpflanzen, die Luftfeuchtigkeit liefern. Es gibt außerdem auch Pflanzen, die auch in der Nacht Sauerstoff produzieren können.

Luftreinigende Pflanzen

Luftreinigende Pflanzen eignen sich bestens als Zimmerpflanzen im Schlafzimmer, da sie über ihre Blätter und teilweise auch Wurzeln Giftstoffe aus der Luft absorbieren können. Das kann nachhaltig die Luftqualität verbessern und für ein besseres Raumklima sorgen.

Pflanzen, die die Luftfeuchtigkeit steigern

Ebenfalls im Schlafzimmer gerne gesehen sind Pflanzen, die die Luftfeuchtigkeit im Raum erhöhen können. Luftfeuchtigkeit spielt beim Schlaf eine wichtige Rolle. Ist die Luft zu trocken, ist das besonders für Allergiker problematisch. Leidet man beispielsweise unter einer Hausstauballergie, können luftbefeuchtende Pflanzen sehr nützlich sein.

Welche Pflanzen man ins Schlafzimmer stellen sollte:

Eine besonders pflegeleichte Pflanze ist die Grünlilie. Sie kann Schadstoffe aus der Luft filtern. So absorbiert sie den schädlichen Formaldehyd bis zu 90 Prozent. Zusätzlich liefert sie auch noch eine Menge an Sauerstoff und Luftfeuchtigkeit. Ein heller Standort ist ideal. Es gibt jedoch auch verwandte Pflanzen, die sich auch an schattigen Standorten wohlfühlen.

Luftreinigende Wirkung

Produziert nachts Sauerstoff

Liefert Luftfeuchtigkeit

Der Bogenhanf ist eine nahezu unzerstörbare Zimmerpflanze. Auch er darf gerne einen Platz im Schlafzimmer finden, denn er hat eine luftreinigende Wirkung. Ihm wird sogar nachgesagt, dass der Kopfschmerzen lindern und gegen Bluthochdruck wirken kann. Zusätzlich produziert er auch nachts Sauerstoff. Diese Pflanze freut sich über einen hellen Standort, kann aber auch in schattigeren Plätzchen überleben.

Luftreinigende Wirkung

Produziert nachts Sauerstoff



Die Aloe Vera Pflanze ist nicht nur bekannt für ihre Heileigenschaften und ihre Verwendung im Wellness- und Kosmetikbereich, sondern kann sie auch einen gesunden Schlaf unterstützen. Denn die Aloe Vera produziert auch in der Nacht Sauerstoff und kann mit ihren Blättern und Wurzeln Giftstoffe in der Luft absorbieren. Tagsüber sollte sie an einem hellen Standort stehen, denn sie mag es warm und sonnig.

Luftreinigende Wirkung

Produziert nachts Sauerstoff

Auch der Gummibaum kann Schadstoffe wie Formaldehyd aus der Luft oder auch schädliche Stoffe aus Wand- oder Bodenbelägen filtern. Die Pflanze ist sehr pflegeleicht, steht gerne hell und arrangiert sich aber auch an halbschattigen Standorten.

Luftreinigende Wirkung

Der grüne Drachenbaum ist ebenfalls eine perfekte Schlafzimmer-Pflanze. Denn er filtert Schadstoffe, wie Formaldehyd und Benzol aus der Luft der Räume. Obwohl der Drachenbaum einen sonnigen Platz bevorzugt, kommt er auch im Halbschatten oder Schatten aus.

Luftreinigende Wirkung

Die Yucca, auch Palmlilie genannt, produziert auch in der Nacht Sauerstoff und eignet sich deshalb bestens als Pflanze fürs Schlafzimmer. Auch diese Pflanze steht gerne in der Sonne oder im Halbschatten und wirkt im Schlafzimmer nicht nur dekorativ, sondern kann auch die Schlafqualität verbessern.

Produziert nachts Sauerstoff

Auch das Einblatt ist eine Pflanze, die man sich gerne ins Schlafzimmer stellen kann. Sie ist eine Wunderwaffe in Sachen Raumklima, da sie Schadstoffe wie Formaldehyd, Benzol oder auch Trichlorethylen aus der Luft absorbieren kann. Die großen Blätter des Einblatts können außerdem die Luftfeuchtigkeit im Schlafzimmer um bis zu fünf Prozent erhöhen. So beugt sie trockene Schleimhäute vor und kann vor potenziellen Allergien schützen. Am liebsten steht die Zimmerpflanze schattig.

Luftreinigende Wirkung

Liefert Luftfeuchtigkeit

Dickblattgewächse, wie beispielsweise der Geldbaum oder Echerverien, setzen nachts Sauerstoff frei. Das liegt daran, dass sogenannte CAM-Pflanzen (CAM steht für crassulacean acid metabolism, zu Deutsch Crassulaceen-Säurestoffwechsel) tagsüber ihre Stomata verschließen, damit sie kein Wasser verlieren. So entweicht der Sauerstoff, der tagsüber produziert wird, nicht am Tag. Nachts öffnen sich die Stomata, der Sauerstoff kann abgegeben werden, während das vom Menschen ausgeatmete Kohlenstoffdioxid von der Pflanze aufgenommen wird.

Liefert nachts Sauerstoff

Tipp: Alle Pflanzen, die sich im Schlafzimmer bestens bewähren, gibts nochmal in der Bildergalerie zum Anschauen.

Welche Pflanzen sollte man im Schlafzimmer meiden?

Duftende Pflanzen sollte man nicht im Schlafzimmer platzieren. Denn selbst im Schlaf können Menschen noch Gerüche wahrnehmen und diese können den Schlaf stören und sogar Kopfschmerzen oder Übelkeit auslösen. Sensible Menschen sollten selbst auf Lavendel im Schlafzimmer verzichten. Generell sollten auch Pflanzen mit allergenem Potenzial nicht im Schlafzimmer aufgestellt werden. Dazu gehören beispielsweise Wolfsmilchgewächse wie der Weihnachtsstern oder auch Farne, Korbblütler und diverse Schnittblumen.

Gerade Kinder und Babys sind besonders empfindlich. Deshalb sollten keine Blütenpflanzen im Schlafzimmer stehen, wenn Kinder oder Babys im Raum schlafen.

Fazit: Stehen die richtigen Pflanzen im Schlafzimmer, können sie das generelle Raumklima und auch den Schlaf positiv beeinflussen. Wichtig sind hierbei die richtige Pflege und damit einhergehende Gesundheit der Pflanzen. Allergiker sollten ihre Zimmerpflanzen mit Bedacht wählen und auf mögliche Allergieauslöser achten. Besondere Vorsicht ist auch geboten, wenn Babys oder Kinder im Zimmer schlafen.

