Gesundheit: Warum die Natur für Kinder so wichtig ist

Frische Luft, viel Ruhe und doch auch Anregung zu Bewegung. Natur wirkt auf vielfältige Weise gesund. Sie dem Nachwuchs vorzuenthalten, ist ein Risiko.

Heute schon hinaus ins Grüne gegangen? Und die Kinder im Dreck spielen lassen? Waldbaden und Buddeln sollen ja sehr gesund sein. Was für Laien sonnenklar ist, ist es für Forschende noch lange nicht. Den heilsamen Effekt der Natur zu ergründen, ist für sie ziemlich kompliziert. Das fängt schon mit der Definition an: Was ist Natur? Der Park in der Großstadt, der Weinberg am Dorfrand oder nur der Nationalpark Bayerischer Wald, in dem kein Baum gefällt und keine Ente geschossen werden darf?

Bei allem hat Deutschland ohnehin kaum vom Menschen unbeeinträchtigte Landschaften. Praktisch alles ist Kulturlandschaft – vom forstwirtschaftlich genutzten Wald bis zur Alm, auf der die Kühe weiden. Etliche dieser Landschaften sind allerdings vom Frühjahr bis zum Herbst grün: der Acker, der Botanische Garten und genauso die Allee.

„Grüner Schutzfaktor“ bei Schizophrenie

Forschende stauchen die Frage, wie gut Natur uns tut, auf die Frage zusammen, wie gesund Menschen abhängig von den Grünflächen um ihren Wohnort sind. So grob diese Annäherung sein mag, so erstaunlich sind die Befunde: Eine der stärksten Studien hat beispielsweise die Ökoinformatikerin Christine Engemann von der Universität Aarhus in Dänemark gemeinsam mit weiteren Kollegen 2019 im Fachjournal „PNAS“ vorgelegt. Sie verfolgten ungefähr eine Million Kinder von der Geburt bis zu ihrem zehnten Lebensjahr. Dabei setzten sie deren psychische Gesundheit mit dem Grün in ihrem Umfeld in Beziehung.

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Der Trend war deutlich: Essstörungen, Angsterkrankungen, Schizophrenie und Depressionen, auch Drogenkonsum, waren umso seltener, je mehr Grün die Kinder umgab. Gemittelt über alle erfassten Leiden war das Risiko einer psychischen Erkrankung um bis zu 55 Prozent geringer. Besonders ausgeprägt war der „grüne Schutzfaktor“ bei Schizophrenie und Suchterkrankungen – ähnlich stark wie etwa eine elterliche Erkrankung hineinspielt.

Wald und Park schützen nicht nicht nur vor psychischen Erkrankungen

„Ich habe damals diese Studie gesehen und gedacht, wow, was für ein Effekt der Natur“, sagt Nissa Towe-Goodman, Kinderentwicklungsforscherin an der University of North Carolina im US-Bundesstaat Pennsylvania. Von da an wendet sie sich selbst der Frage zu, wieso Natur so gut für Heranwachsende ist. Den Studien zufolge schützen Wald und Park nicht nur vor psychischen Erkrankungen. Sie sind auch für die kognitive Entwicklung von Kindern günstig. Umgeben von Grün sind sie ausgeglichener und weniger gestresst.

Dennoch ist Grünfläche eben nicht gleich Grünfläche. Darauf machen abweichende Befunde einzelner Studien aufmerksam. So entdeckte Joyce Weeland, Verhaltensforscherin an der Universität Amsterdam, an 715 Jugendlichen, das jene mit sehr stressigen Lebensereignissen in einer grüneren Umgebung sogar noch negativer auffielen, etwa mit Diebstählen, als in einem graueren Umfeld. Parks und Grünflächen können auch Orte der Kriminalität und des Drogenkonsums sein, warnt sie. „Man muss genauer hinsehen“, mahnt Weeland. „Grün allein reicht nicht.“

Wie und wann wird aus einer Grünfläche Medizin?

Alles läuft damit auf die Frage zu: Wie und wann wird aus einer Grünfläche Medizin? Diese Frage strapaziert allenthalben die Forschenden ziemlich. Das Faszinierende und Schwierige ist nämlich: Natur wirkt multipel, mehrfach und vielfältig – sodass die Fachleute bisher noch auf keinen grünen Zweig gekommen sind, was sie eigentlich so gesund macht.

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Natur kuriert offensichtlich über verschiedene Ebenen. Sie ändert unmittelbar unser Verhalten. „In grünen Gegenden bewegen sich die Leute mehr draußen. Das ist gut für ihre Gesundheit: für das Gewicht, das Blutbild, das Gehirn, einfach für alles“, sagt Weeland. Natur verändert auch das Mikroklima: Wo es grün ist, heizt sich die Region an heißen Tagen nicht so auf. Die Verdunstung aus den feuchten Böden wirkt wie eine natürliche Klimaanlage. Grüne Landschaften sind auch leise. Schadensminimierung nennen Forschende diesen gesundheitsfördernden Effekt. Denn Lärm verursacht nicht nur Stress und Gehörschäden, sondern vor allem Herz-Kreislauferkrankungen und Bluthochdruck. Er beeinträchtigt den Schlaf und darüber den Stoffwechsel. Im Grünen ist zudem die Luft besser. Im Oktober 2025 zeigten zwei Studien des Leibniz-Instituts für Präventionsforschung und Epidemiologie an über 16.000 Kindern und Jugendlichen, dass weniger Feinstaub das Risiko für Bluthochdruck und Diabetes vermindert.

Überhaupt die Bäume: Sie spenden Schatten

Doch ganz so einfach ist es mit der ländlichen Idylle dann doch nicht: Beim bodennahen Ozon kehrt sich das Gefälle zwischen Stadt und Land um. Das Reizgas erreicht seine höchsten Werte oft im Sommer in den ländlichen Randbezirken der Städte, da es unter Sonneneinstrahlung aus anderen Schadstoffen, den Stickoxiden und flüchtigen organischen Verbindungen, entsteht. „Die Luft an städtischen Alleen kann manchmal besser sein als an einer frequentierten Dorfstraße“, ergänzt Weeland. „Die Bäume wirken als Feinstaubfilter, weil sich die Partikel an die Wachsschicht der Blätter heften.“

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Überhaupt die Bäume: Sie spenden Schatten. Auf sie kann man klettern. Sie rauschen im Wind und im Geäst singen die Vögel. „Wälder und Bäume haben etwas Besonderes“, ist Towe-Goodman überzeugt. Sie beflügeln die Gesundheit von Kindern mehr als Wiese oder Garten, glaubt sie.

Wilde Natur regt zu freiem Spiel und Abenteuer an

Ein Fingerzeig in diese Richtung ist die Studie des Geografen Mikael Maes vom Universitätscollege London. Er setzte die psychische Gesundheit von 3500 Jugendlichen aus London mit ihrem Zugang zu Wald, Wiesen und Wasser in Beziehung. Ihm fiel auf: Nur die Nähe zu einem Wald sorgte für eine bessere geistige Entwicklung und weniger Verhaltensauffälligkeiten. Wiese und Wasser hatten nicht denselben Effekt.

Ausgedehnte wilde Natur regt zu freiem Spiel und Abenteuer an, führt Towe-Goodman die Argumentation einer ganz neuen Forschungsrichtung ins Feld. „Es ist ein bisschen furchterregend, auf einem Baumstamm zu balancieren oder in eine Baumkrone zu klettern.“ Das ist freilich nicht ganz ungefährlich. Aber wenn man der Forschung glauben darf, zig Mal gesünder als am Smartphone zu hängen. „Freies Spiel in der Natur hilft Kindern, Risiken einzugehen und negative Emotionen wie Angst oder Wut zu überwinden“, glaubt die Psychologin Alethea Jerebine von der australischen Universität Melbourne. Sie beruft sich auf eine Reihe von Studien, die zeigen, dass Spiele mit einem gewissen Risiko günstig auf die soziale, psychische und kognitive Entwicklung einwirken. Sicher sind sich die Forscher in einem Punkt: „Natur hat ihre Risiken“, kommentiert Towe-Goodman. „Aber sie den Kindern vorzuenthalten, ist ein noch größeres und vielschichtiges Risiko für ihre Gesundheit.“