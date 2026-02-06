230 Millionen Frauen leben mit den Folgen, jetzt droht Millionen weiteren Mädchen dasselbe Schicksal. Was hinter der brutalen Praxis steckt – und warum der Kampf dagegen schwerer wird.
Genf - Weltweit droht nach Angaben der Vereinten Nationen rund 4,5 Millionen Mädchen in diesem Jahr eine schwere Menschenrechtsverletzung, die Genitalverstümmelung. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und das UN-Kinderhilfswerk Unicef verurteilen diese Praxis zum internationalen Tag von Nulltoleranz gegenüber weiblicher Genitalverstümmelung (6. Februar).