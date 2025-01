Gesundheit: Pflegeversicherung: Finanzlage ernst wie nie

1 Finanzlage der Pflegekassen ist angespannt. (Archivbild) Foto: Martin Schutt/dpa

Die Pflege im alternden Deutschland wird teurer und teurer - auch für die Beitragszahler. Kurz vor der Wahl sendet die Pflegeversicherung Warnsignale.











Berlin - Die Pflegeversicherung ist 2024 in die roten Zahlen gesackt und warnt trotz gerade erhöhter Beiträge vor größeren Finanznöten. "Die Lage ist so ernst wie noch nie", sagte Doris Pfeiffer, Chefin des Spitzenverbands der gesetzlichen Krankenversicherungen, der auch die Pflegekassen vertritt, der Deutschen Presse-Agentur. Mit der Beitragsanhebung zu Jahresbeginn sei das Finanzierungsproblem nicht gelöst, sondern lediglich aufgeschoben worden. Dies werde bestenfalls ausreichen, um die Ausgabensteigerungen in diesem Jahr auszugleichen. "Aber für 2026 reicht das dann keinesfalls mehr."