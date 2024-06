1 Die WHO empfiehlt 150 Minuten Ausdaueraktivität pro Woche bei moderater Intensität. Alternativ wird zu 75 Minuten Aktivität mit hoher Intensität geraten: Fußball spielen etwa. Foto: Uwe Anspach/dpa

Viel Bewegung ist für die Gesundheit förderlich. Daran hapert es laut der WHO fast weltweit. In Deutschland ist die Lage aber vergleichsweise gut.











Genf - Weltweit bewegen sich die Menschen nach einem Bericht der Weltgesundheitsorganisation (WHO) viel zu wenig. Das habe erhebliche Folgen für die Gesundheit und koste das Gesundheitswesen enorm viel Geld, berichtet die WHO in der Fachzeitschrift "The Lancet Global Health Journal".