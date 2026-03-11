Gesundheit: Unvergessliches Geschenk – Dankesbriefe nach Organspende

Wird ein Organ gespendet, muss Anonymität gewahrt werden. Doch in vielen Fällen gibt es Sehnsucht nach Austausch. In Briefen können Angehörige und Empfänger ihre Erfahrungen und Gefühle teilen.
Frankfurt/Main - Aufregung, Freude, Sehnsucht. Das alles fühlt Lea Jantschke, als sie den ersten Brief von dem Empfänger einer Niere ihrer Mutter bekommt. Nachdem die Mutter der 27-Jährigen 2020 plötzlich an einem Hirnaneurysma verstorben war, entschied sich die Familie zur Organspende – und schenkte anderen Menschen damit eine Chance auf Leben.