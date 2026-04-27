Gesundheit: Klingbeil offen für Zuckersteuer

1 Verbraucherschützer und Medizinexperten setzen sich für eine Steuer auf Limos und Co. ein. (Archivbild) Foto: Fabian Sommer/dpa

Sollten Steueraufschläge für gezuckerte Getränke kommen, um Anreize für gesündere Ernährung zu setzen? Nun kommen auch vom Finanzminister Signale, dass er aufgeschlossen dafür wäre.











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Berlin - Eine Zuckersteuer auf Getränke wie Limonaden und Colas für eine gesündere Ernährung könnte aus Sicht des Finanzministeriums in der Bundesregierung angegangen werden. Minister Lars Klingbeil (SPD) sei dafür offen, sagte eine Sprecherin in Berlin. Die Regierung arbeite an einem gesamten Paket von Reformen, dazu könne auch die Zuckersteuer zählen. Jetzt gelte es, die weiteren Beratungen abzuwarten.