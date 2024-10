Gesundheit: In Kliniken droht ein Mangel an Medizingeräten

In Kliniken droht ein Mangel an Medizingeräten

1 Bei Operationen kommen viele Geräte zum Einsatz. Durch eine geplante EU-Verordnung droht ein Engpass bei Medizinprodukten, die eher selten verwendet werden. Foto: dpa/Uwe Anspach

Das Europaparlament will eine Reform der kritisierten EU-Verordnung zur Zulassung von Medizinprodukten. Die jetzige Regelung schieße übers Ziel hinaus.











Im Krankenhaus will jeder Patient die beste Versorgung. Eine geplante Verordnung zur Zulassung von Medizinprodukten in der EU droht allerdings Menschenleben zu gefährden, warnt der Europaparlamentarier Peter Liese. Aus diesem Grund hat das Parlament in Straßburg am Mittwoch mit großer Mehrheit einen Text verabschiedet, der die EU-Kommission auffordert, schon im ersten Quartal 2025 gezielte Änderungen vorzunehmen, um die wichtigsten Probleme in der sogenannten Medical-Device-Regulation (MDR) zu beseitigen. „Eine bessere Regelung von Medizinprodukten in der Europäischen Union war nach vielen Skandalen notwendig“, sagt Peter Liese, Mitglied im Gesundheitsausschuss des Parlamentes. „Die Europäischen Institutionen sind dabei jedoch über das Ziel hinausgeschossen.“