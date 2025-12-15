Gesundheit im Kreis Ludwigsburg: Bietigheim und Ludwigsburg könnten neu gebaute Krankenhäuser bekommen

Die Kliniken im Landkreis brauchen eine Generalsanierung – die ist aber teuer. Im Hintergrund laufen bereits Planungen. Vieles deutet auf einen Neubeginn für die Krankenhäuser hin.
Der neue Chef der Regionalen Kliniken Holding (RKH), Marc Nickel, hat vergangene Woche im Kreistag skizziert, wie er die Krankenhäuser aus dem jährlichen Defizit von fast 50 Millionen Euro führen will. Er setzt auf transparente Kommunikation, die Einbindung der Mitarbeitenden – aber auch auf Marktanteile, Wachstum und das Heben von Potenzialen. Ein Thema streifte Nickel allerdings nur am Rande: die langfristige bauliche Zukunft der sanierungsbedürftigen Krankenhäuser in Bietigheim und Ludwigsburg.