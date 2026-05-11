Gesundheit: Ein Kardiologe wird neuer Ärztlicher Direktor am Rems-Murr-Klinikum

Der Herzspezialist Andreas Jeron tritt die Nachfolge von Heiner Lange an. Der neue Mann, seit Jahren in Winnenden im Einsatz, soll die standortübergreifende Zusammenarbeit ausbauen.
Der Kardiologe Andreas Jeron wird neuer Ärztlicher Direktor am Rems-Murr-Klinikum Winnenden (Rems-Murr-Kreis). Er tritt die Nachfolge von Heiner Lange an, der als Chefarzt für Anästhesie, Intensivmedizin, Notfallmedizin und Schmerztherapie in den Ruhestand tritt. Jeron, seit September 2008 im Waiblinger Kreiskrankenhaus als Chefarzt tätig, steht für ein engmaschiges fachliches Netzwerk, das sich beispielsweise bei der Kampagne „Rems-Murr schockt“ für den Aufbau von Erste-Hilfe-Strukturen bei Herzinfarkt einsetzt.