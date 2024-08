Gesundheit: Die elektronische Patientenakte – und was Sie darüber wissen müssen

1 Die Digitalisierung wird das Gesundheitssystem weiter verändern. Foto: picture alliance/dpa/David Inderlied

Gesetzlich Versicherte bekommen Post in Sachen „elektronische Patientenakte für alle“. Warum wird sie eingeführt? Was bedeutet das praktisch? Können Patienten die Akte auch ablehnen? Das Wichtigste in Fragen und Antworten.











73 Millionen gesetzlich Versicherte bekommen in diesen Tagen Post von ihren jeweiligen Krankenkassen. Den Brief sollten die Adressaten sehr gründlich lesen, denn er bedeutet einen Quantensprung in der medizinischen Versorgung. Mit dem Schreiben informieren die Kassen über die „elektronische Patientenakte für alle“ (ePA), die mit dem Jahreswechsel an den Start geht. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.