Gesundheit bei Hitze: Statistiker: Hitze fordert jährlich rund 22 Tote

Hitzschlag oder Sonnenbrand: Auch wegen Wärmebelastung kommen jährlich zahlreiche Menschen ins Krankenhaus. In manchen Fällen führt die Kombination aus Hitze und Vorerkrankungen auch zum Tod.

Wiesbaden - Rund 1.400 Mal pro Jahr sind in den vergangenen Jahren Menschen wegen gesundheitlicher Schäden durch Sonnenlicht oder Hitze in Krankenhäusern behandelt worden. Bei den Behandlungszahlen handelt es sich laut Statistischem Bundesamt um den Durchschnittswert der Jahre 2003 bis 2023. Mit gut 800 Fällen lag die Zahl der hitzebedingten stationären Behandlungen im Jahr 2023 unter dem langjährigen Mittel. Zu den Schäden zählen etwa Hitzschläge oder Sonnenstiche.

In Jahren mit vielen Hitzetagen mit Temperaturen von mehr als 30 Grad kommt es zu überdurchschnittlich vielen hitzebedingten Krankenhausbehandlungen. In den Jahren 2003, 2015 und 2018 zählte der Deutsche Wetterdienst (DWD) deutschlandweit im Durchschnitt die meisten Hitzetage seit den 1950er Jahren, hieß es.

Lesen Sie auch

Die meisten stationär behandelten Hitzeschäden gab es demnach im Jahr 2003 mit 2.600 Fällen bei 19 Hitzetagen – gefolgt von gut 2.300 hitzebedingten Krankenhausbehandlungen bei 17,6 Hitzetagen im Jahr 2015. 2018 gab es rund 1.600 hitzebedingte Krankenhausbehandlungen bei 20,4 Hitzetagen.

Hitze erhöht Sterberisiko

Jährlich sterben auch Menschen an Hitzeschäden - im Durchschnitt der Jahre 2003 bis 2023 lag die Zahl bei 22 Toten. Dazu zählten allerdings nicht Hitzschläge und Sonnenstiche oder Hautkrebs. Sehr hohe Temperaturen ließen die Sterblichkeit jedoch insgesamt steigen, da in vielen Fällen die Kombination aus Hitze und Vorerkrankungen das Sterberisiko erhöhe. 2023 starben laut Bundesamt mit 37 deutlich mehr Menschen an Schäden durch Hitze und Sonnenlicht als im Schnitt.

In den vergangenen Jahren ging die Zahl der Krankenhausbehandlungen wegen Hitze und Sonnenlicht tendenziell zurück, erklärten die Statistiker. "Dies liegt zum Teil an der Covid-19-Pandemie, während der alle Krankenhausbehandlungen zurückgegangen waren", hieß es. Zudem könnte auch eine höhere Sensibilisierung der Bevölkerung für die gesundheitlichen Gefahren von Hitze ein Grund für den Rückgang sein.