Der durchschnittliche Deutsche trinkt rund 123 Liter natürliches Mineralwasser. Das Mineralwasser-Angebot ist mit über 500 verschiedenen Mineralwässern vielfältig. Doch um als Mineralwasser bezeichnet zu werden, muss das Wasser einige Kriterien erfüllen.















Mit rund 123 Litern pro Kopf ist natürliches Mineralwasser der Durstlöscher Nummer Eins in Deutschland. Entsprechend vielfältig ist das Angebot. Aus mehr als 500 amtlich anerkannten Mineralwässern können Verbraucherinnen und Verbraucher hierzulande wählen. Deutschland ist damit das Mineralwasser-Land in Europa. Schon vor 111 Jahren wurde festgelegt, was natürliches Mineralwasser ausmacht.

Aqua Römer feiert den Tag des Mineralwassers

Ende September 1911 wurden die sogenannten Bad Nauheimer-Beschlüsse, ein Vorläufer der heutigen Mineral- und Tafelwasserverordnung, verabschiedet. Danach dürfen nur Wässer von ursprünglicher Reinheit und mit einer konstanten Zusammensetzung das Prädikat „natürliches Mineralwasser“ tragen. An dieses Ereignis vor 111 Jahren erinnert der erste Tag des Mineralwassers am 7. Oktober 2022. Anders als Leitungswasser, das behandelt und aufbereitet werden muss, um es trinkbar zu machen, wird Mineralwasser auch heute noch in seiner natürlichen Reinheit am Ort der Quelle abgefüllt.

Mineralwasser für eine bewusste Ernährung

Für viele Menschen ist Mineralwasser selbstverständlicher Bestandteil ihrer täglichen Ernährung. Sie schätzen die ursprüngliche Reinheit und die gesunden Mineralstoffe und Spurenelemente dieses Naturprodukts. So sind zum Beispiel die Mineralwässer von Aqua Römer Quelle besonders reich an Calcium, das für den Aufbau gesunder Zähne und Knochen wichtig ist.

Schon 1,8 Liter Aqua Römer Quelle decken den Tagesbedarf an Calcium. Die Mineralisierung eines Wassers ist immer abhängig von den geologischen Gegebenheiten vor Ort. So ist jedes Mineralwasser auch ein Spiegel seiner Region. Die Natur verleiht jedem Mineralwasser damit seinen individuellen, charakteristischen Geschmack. Bei der in Deutschland erhältlichen Vielfalt ist für jeden das richtige Wasser dabei. Um ganz einfach das eigene Lieblings-Mineralwasser zu finden, können Interessierte das Mineralwasser der Aqua Römer Quelle kostenlos testen.

Gesicherte Wasserqualität sorgenfrei genießen

Auch Olympiasiegerin und Weltmeisterin Malaika Mihambo schätzt natürliches Mineralwasser: „Mineralwasser ist für mich ein unverzichtbarer Begleiter im Alltag, aber vor allem auch bei meinen Wettkämpfen. Ich muss mich darauf verlassen können, dass alles, was ich esse und trinke, absolut sicher und qualitativ top ist. Deshalb habe ich zum Beispiel immer Mineralwasser dabei. So brauche ich mir über unerwünschte Rückstände, Umwelteinträge oder Keime keine Sorgen zu machen.“

Mineralwasser: der nachhaltige Durstlöscher

Mineralwasser ist Teil des natürlichen Wasserkreislaufs. Es darf nur aus Vorkommen gewonnen werden, die sich auf natürliche Weise regenerieren. Die Mengen, die ein Mineralbrunnen einer Quelle entnehmen darf, sind daher festgelegt und werden streng überwacht. Um das Naturprodukt Mineralwasser auch in Zukunft genießen zu können, ist eine intakte Umwelt die Grundvoraussetzung – Nachhaltigkeit liegt daher in der DNA vieler Brunnenbetriebe.

Nachhaltigkeit und Bewusstsein bei Aqua Römer

Bei Aqua Römer sind nicht nur Unternehmen und sämtliche Produkte bereits heute klimaneutral, der Traditionsbrunnen aus dem Landkreis Schwäbisch Hall arbeitet auch daran, durch die sukzessive Umstellung auf eigene regenerative Energiequellen langfristig die Transformation zur Klimaneutralität innerhalb der eigenen Wertschöpfungskette zu erreichen. Als regionaler Brunnen punktet Aqua Römer außerdem mit kurzen Wegen von der Quelle bis in den Handel. Übrigens: Nur 0,25 Prozent des CO2-Fußabdrucks entstehen durch den Konsum von Mineral- und Heilwasser. Mit dem Öko-Check von Aqua Römer kann jeder Verbraucher prüfen, wie weit das eigene Mineralwasser transportiert werden muss.

Aqua Römer verzichtet für die Umwelt auf Einwegflaschen

Wie ernst Aqua Römer Nachhaltigkeit und Klimaschutz sind, zeigt die Entscheidung, vollständig auf Einwegflaschen zu verzichten. Als einziger Brunnen in Baden-Württemberg füllt Aqua Römer ausschließlich in Glas- und PET-Mehrwegflaschen ab. Malaika Mihambo, die neben ihrer sportlichen Karriere Umweltwissenschaften studiert, ist überzeugt: „In Deutschland haben wir ein einzigartiges Mehrweg- und Kreislaufsystem. Die Mineralwasser-Flaschen sind ein Teil davon. Wenn alle mitmachen, landen keine Flaschen in der Umwelt oder in den Weltmeeren. Wer auf Nachhaltigkeit setzt, kann also ruhigen Gewissens Mineralwasser trinken und tut auch noch etwas Gutes für sich.“

Das Mineralwasser der Aqua Römer Quelle können Interessierte und Mineralwasser-Freunde nun kostenlos testen. Weitere Informationen befinden sich auf der Webseite der Aqua Römer Quelle.