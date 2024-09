Gestrichene Jobgarantie: Das VW-Beben ist auch bei Porsche zu spüren

1 Vorsichtige Entwarnung bei Porsche Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Die Beschäftigten bei VW plagt die Zukunftsangst, nachdem dort Werksschließungen und Kündigungen geplant sind. Was bedeutet das für die Belegschaft beim Tochterunternehmen Porsche, aber auch bei Mercedes?











Link kopiert



Porsche setzt auf „SOS“. Das ist in diesem Fall ein positives Signal für die Belegschaft am Stammwerk Zuffenhausen und den umliegenden Standorten Weissach, Bietigheim-Bissingen und Sachsenheim sowie in Leipzig. „SOS“ steht bei Porsche nämlich als Abkürzung für „Standortsicherung“. Diese bis Juli 2030 geltende Vereinbarung zwischen Betriebsrat und Geschäftsführung wird weiterhin Bestand haben. So lautet die Botschaft, die aus der Chefetage des Stuttgarter Sportwagenherstellers kommt. Die Standortsicherung gilt damit weiterhin. Außerdem sind nach Informationen dieser Zeitung auch die Porsche-Werke nicht von der Diskussion über Schließungen betroffen.