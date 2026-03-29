Gestrandeter Wal in Ostsee: Buckelwal schwimmt wieder - Steigender Wasserstand hilft

Mit steigendem Wasserstand rettet sich der Wal von der Sandbank in der Wismarbucht. Allerdings sind die Gewässer in Küstennähe flach - eine erneute Strandung ist nicht ausgeschlossen.
Wismar/Schwerin - Der zum zweiten Mal auf einer Sandbank in der Ostsee gestrandete Buckelwal hat sich erneut aus seiner misslichen Lage befreit. Am späten Abend sei es ihm gelungen, mit steigendem Wasserstand von der Sandbank in der Wismarbucht freizukommen, teilte der Sprecher des Umweltministeriums Mecklenburg-Vorpommern, Claus Tantzen, mit. Er werde nun von der Wasserschutzpolizei begleitet, die versuche, dem Tier zu folgen.