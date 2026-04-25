Gestrandeter Buckelwal: Viel Wal-Drama in Deutschland - anderswo nicht

Manche Menschen in Deutschland verfolgen jeden Tag intensiv, wie es um den gestrandeten Wal steht. Andernorts wird nur wenig berichtet - auch, weil dort regelmäßig Wale stranden und sterben.
Madrid/Lissabon - In Deutschland beschäftigt das Wal-Drama viele Menschen - in anderen Ländern gibt es vielfach nur nüchterne Meldungen dazu. Auf Interesse stößt vor allem das große Aufsehen um das Tier hierzulande. Die "New York Times" schrieb von "Deutschlands Lieblingswal", um den ein Touristen- und Medienspektakel entstanden sei.