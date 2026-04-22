1 Das Konzept der privaten Initiative zur Rettung des Buckelwals ist wohl überholt. Foto: Jens Büttner/dpa

Der geplante Einsatz von Luftkissen zur Rettung des Buckelwals vor Poel ist vom Tisch. Umweltminister Till Backhaus fordert eine Überarbeitung des Konzepts.











Link kopiert



Kirchdorf - Der vor Poel liegende Buckelwal soll zunächst nicht mit Luftkissen und Pontons gerettet werden. Das Konzept der privaten Initiative ist laut Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD) überholt. Den Meeressäuger auf eine Plane zu heben, sei aktuell nicht mehr möglich. "Wir müssen das Konzept überarbeiten", sagte er bei einem Pressestatement am späten Nachmittag.