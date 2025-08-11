Gestoppte Rüstungslieferungen: Wo deutsche Waffen für Israel wichtig sind

Ein Stopp deutscher Rüstungsimporte ist für Israels Armee insgesamt zu verkraften. In einzelnen Bereichen wirkt er sich jedoch desaströs aus.
Deutschland werde, sagte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) überraschend in der vergangenen Woche, „bis auf Weiteres keine Rüstungsgüter mehr genehmigen, die im Gazastreifen zum Einsatz kommen könnten“. Welche Güter sind das? Wie hoch ist ihr Anteil an den deutschen Rüstungsexporten nach Israel? Die Recherche unserer Zeitung zeigt, dass Israel empfindlich getroffen wird.