Gestohlenes Baufahrzeug aus Stuttgart Ägyptens Behörden rücken den Autokran nicht raus

Von dud 24. September 2018 - 17:53 Uhr

Der vermisste Kran. Foto: Firma Paule

Der in Stuttgart gestohlene Autokran wird offenbar in Ägypten eingesetzt. Bislang zeigen sich die Behörden dort aber unkooperativ, das Fahrzeug zu beschlagnahmen.

Stuttgart/Kairo - Der im März in Stuttgart gestohlene Autokran im Wert von mehr als 200 000 Euro wird womöglich nie mehr auf europäischen Straßen fahren. Das sagte Rainer Schmid von der betroffenen Firma Paule in Stuttgart am Montag der Nachrichtenagentur dpa. Seinen Angaben zufolge ist das Fahrzeug von den Tätern inzwischen weiterverkauft worden. Nun befinde es sich im Besitz einer ägyptischen Firma und werde auch genutzt. „Der Kran ist im freien Verkehr unterwegs und im Einsatz. Trotzdem ist es für uns schwierig, aktiv zu werden“, sagte Schmid.

Die ägyptischen Behörden tun nichts

Bereits im Juni wurde der gestohlene Kran nach Angaben der Polizei im Hafen des ägyptischen Alexandria gesichtet. Nach dem Diebstahl hatten Ermittler den 48 Tonnen schwere Autokran zwar in Ägypten aufgespürt, eine Rückkehr nach Deutschland konnte bisher nicht bewerkstelligt werden. „Es deutet zurzeit nichts darauf hin, dass die ägyptischen Behörden das Fahrzeug in Besitz nehmen oder veranlassen, dass es nach Deutschland transportiert wird“, sagte Rainer Schmid. Die Rechtslage in Ägypten sei kompliziert und in manchen Bereichen nicht mit dem deutschen Gesetz zu vergleichen. Aktuell kümmere sich die Versicherung des Stuttgarter Unternehmens um den Fall.