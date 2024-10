Der Polizei ist am Donnerstag in Horrheim ein vermeintlich gestohlener Roller gemeldet worden. Vier Jugendliche versuchen daraufhin zu fliehen – einer mit dem besagten Fahrzeug. Weit kam der 15-Jährige allerdings nicht.

Ein 15-Jähriger hat sich am Donnerstagabend in Horrheim mit der Polizei angelegt. Nun muss er sich unter anderem wegen des Verdachts des Diebstahls, der Urkundenfälschung sowie eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten müssen.

Jugendlicher wirft Helm nach einem Polizisten

Die Polizisten waren von einer Zeugin auf den Plan gerufen worden, die einen möglicherweise gestohlenen Roller im Grabenbrunnenweg entdeckt hatte. Als die Beamten gegen 17.15 Uhr dort eintrafen, trafen sie auf vier Jugendliche, die sofort die Beine in die Hand nahmen. Ein 15-Jähriger sprang auf den Roller, startete ihn – und knallte nach nur wenigen Metern gegen eine Baustellenabsperrung und eine Wand. Hierauf setzte der Jugendliche seine Flucht zu Fuß fort und warf seinen Helm nach einem der Beamten.

Der Polizist konnten den Helm abwehren, den Jungen einholen und ihn mit einer Kollegin zu Boden bringen. Letztere wurde hierbei verletzt, da sich der 15-Jährige heftig gegen das Anlegen der Handschellen wehrte. Der Jugendliche wurde vorläufig festgenommen und zum Polizeirevier Vaihingen an der Enz gebracht. Später wurde der 15-Jährige, der keinen Führerschein besitzt, von seiner Mutter in Empfang genommen. Vermutlich stand der Jugendliche unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Der mutmaßlich gestohlene Roller sowie das angebrachte – und ebenfalls gestohlene – Kennzeichen wurden sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.