Gestohlene Markenkleider: Influencerin zu Sozialstunden verurteilt

1 Markenware im Wert von 1700 Euro soll die junge Frau zusammen mit ihrer Schwester im Metzinger Outlet gestohlen haben. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Sonst posiert eine junge Stuttgarterin auf Instagram. Jetzt hat sie ein Diebeszug durchs Metzinger Outlet vor das Bad Uracher Amtsgericht gebracht.











Neulich hat sie wieder einmal eine Story gepostet. Da war sie bei einem Edelitaliener in der Region zu Gast, wie die 226 000 Follower der Stuttgarter Influencerin auf Instagram erfuhren. Allerdings liegt das drei Wochen zurück. Mit ihrem offenbar bedauernswerten Zustand, der an diesem Montag ihren Gang zum Bad Uracher Amtsgericht verhinderte, dürfte der Restaurantbesuch also nichts zu tun gehabt haben. Sie habe einen Magen-Darm-Infekt, erfuhr die Richterin aus einem kurzfristig vor diesem fünften Prozesstag eingereichten Attest. Und dieselbe Krankheit habe auch ihre mitangeklagte große Schwester ereilt.