Anfang Juli offenbarte der Verlobte der Schlagersängerin Michelle (53) erstmals seine Panikattacken und Angstzustände. Durch diese schwere Zeit hat Eric Philippi (28) auch seine 25 Jahre ältere Partnerin geholfen. Und zwar schon länger als viele vermuten.

"Ich habe mich sehr lange hinter einer Maske versteckt. Heute ist der Tag, an dem ich sie abnehme", beginnt er einen heute Nachmittag geteilten Videoclip, in dem er das Thema seiner psychosomatischen Erkrankung mit seinen Fans teilte. "Ich leide seit Jahren an einer Angststörung. Panikattacken gehören zu meinem Alltag oder besser gesagt, sie haben ihn sehr, sehr lange beherrscht." Ihn habe unter anderem geheilt, dass er offen mit seiner Familie gesprochen hat. Zu der Sängerin Michelle allerdings schon länger gehört als viele denken.

Lesen Sie auch

"Tanja (Michelles bürgerlicher Name, Anm. der Red.) ist für mich die beste Therapeutin", schwärmte Philippi in einem wenige Stunden später veröffentlichten Interview mit der "Bild" über ihre offenen Gespräche. Und er verriet, dass sie schon vor ihrem offiziellen Liebesouting im Sommer 2023 eine große Rolle in seinem Leben gespielt hat. "Tanja und ich sind schon viel länger zusammen als es die Öffentlichkeit weiß", enthüllt der Musiker. Dass sie sich ineinander verliebt haben, hätte für beide alles durcheinander gewirbelt. "Aber unsere Liebe und unsere Beziehung sorgten gleichzeitig für die Stabilität in meinem Leben, die mir gefehlt hat."

"Die gemeinen Unterstellungen haben mir ziemlich zugesetzt"

Destabilisierend müssen dagegen die Nebenwirkungen ihrer öffentlichen Beziehung gewesen sein, deutete der 28-Jährige an, als er sagte: "Die gemeinen Unterstellungen haben mir ziemlich zugesetzt. Die bösen Bemerkungen zu unserem Altersunterschied, die Vorwürfe, ich würde Tanja nur ausnutzen, um durch sie berühmt zu werden." Nach außen ließe er sich nichts anmerken, "aber innerlich hat mich das sehr belastet."

Michelle habe ihn aus seinem Seelentief geholt: "Sie sagte immer zu mir: 'Schatz, du kannst so nicht weitermachen, du musst leben, du brauchst Flügel, du musst endlich mal glücklich sein'".

In einem Instagram-Beitrag läutete Eric Philippi seinen Seelenstriptease vor vier Tagen ein. "Was in den letzten Jahren passiert ist, war für mich eine absolute Achterbahnfahrt - beruflich, persönlich, seelisch", schrieb er hier.