Geständnis in Zeitungsinterview: Gary Barlow fühlte sich wie ein Versager

Gary Barlow konnte nach dem Ende von Take That nicht mit dem Erfolg seines einstigen Bandkollegen Robbie Williams mithalten. Ein Umstand, der ihm ganz schön zu schaffen machte, wie er jetzt in einem Zeitungsinterview gestand.
Gary Barlow (54) hat offen darüber gesprochen, dass er sich aufgrund seiner gescheiterten Solokarriere nach der Trennung von Take That "wie ein Versager" fühlte. Er habe angesichts des kometenhaften Erfolgs von Robbie Williams (51) auch nicht damit gerechnet, dass Take That jemals wieder zusammenfindet.