Gesprächiges Spielzeug: Plüsch mit Gefühlen? KI-Spielzeug mit Risiken für Kinder

Für gestresste Eltern mag es verheißungsvoll klingen: Immer mehr KI-Spielzeug drängt auf den Markt. Was macht das mit Kinderköpfen?
Cambridge/Paderborn - Es klingt verlockend: Niedliche Gefährten, die mit Kleinkindern sprechen, lernen und spielen können, stets verfügbar, stets verständnisvoll. Immer mehr Plüschtiere, Puppen und Figuren mit integrierten Chatbots werden angeboten, KI-Spielzeug gilt in der Branche als vielversprechender Wachstumsmarkt. Experten allerdings warnen vor dem unbedarften Einsatz. Eine unbegleitete, regelmäßige Nutzung könne die soziale Entwicklung von Kindern beeinträchtigen, befürchtet ein Team um Emily Goodacre von der University of Cambridge.