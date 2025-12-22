Der russische Angriffskrieg in der Ukraine dauert seit fast vier Jahren an. Bei neuen Gesprächen in den USA ging es um ein mögliches Ende des Konflikts. Der US-Sondergesandte äußert sich positiv.
Miami - Der US-Sondergesandte Steve Witkoff hat sich nach Verhandlungen in Miami über ein Ende des Ukraine-Kriegs zufrieden über seine Gespräche mit der russischen Delegation gezeigt. Moskau setze sich weiterhin für eine Friedenslösung ein, schrieb Witkoff auf der Plattform X. "Russland schätzt die Bemühungen und die Unterstützung der Vereinigten Staaten zur Lösung des Ukraine-Konflikts und zur Wiederherstellung der globalen Sicherheit sehr", schrieb Witkoff weiter.