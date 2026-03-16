Zum 100. Geburtstag von Queen Elizabeth II. zeigt das ZDF eine Dokumentation mit Weggefährten aus ihrem engsten Kreis. Schneider, Privatsekretärin oder Erzbischof berichten darin ungewohnt nah über die verstorbene Monarchin.
Am 21. April 2026 wäre Queen Elizabeth II. (1926-2022) 100 Jahre alt geworden. Das ZDF nimmt diesen runden Geburtstag zum Anlass, um mit der Dokumentation "Die Queen und ich" einen Blick hinter die Fassade der Jahrhundertkönigin zu wagen und ihr ungewohnt nah zu kommen. Filmautorin Julia Melchior hat Vertraute aus dem innersten Kreis der Monarchin befragt: ihre langjährige Privatsekretärin, ihren Schneider, einen Rennzuchtberater, einen Historiker und den ehemaligen Erzbischof von Canterbury.