Zum 100. Geburtstag von Queen Elizabeth II. zeigt das ZDF eine Dokumentation mit Weggefährten aus ihrem engsten Kreis. Schneider, Privatsekretärin oder Erzbischof berichten darin ungewohnt nah über die verstorbene Monarchin.

Am 21. April 2026 wäre Queen Elizabeth II. (1926-2022) 100 Jahre alt geworden. Das ZDF nimmt diesen runden Geburtstag zum Anlass, um mit der Dokumentation "Die Queen und ich" einen Blick hinter die Fassade der Jahrhundertkönigin zu wagen und ihr ungewohnt nah zu kommen. Filmautorin Julia Melchior hat Vertraute aus dem innersten Kreis der Monarchin befragt: ihre langjährige Privatsekretärin, ihren Schneider, einen Rennzuchtberater, einen Historiker und den ehemaligen Erzbischof von Canterbury.

Die Ausstrahlung ist für den Geburtstag der Queen am Dienstag, dem 21. April, um 20:15 Uhr im ZDF geplant. Bereits ab dem 10. April steht die rund 45-minütige Produktion in der Mediathek zur Verfügung.

Handtaschen-Code, Looks und Tanzabende

Die Doku soll der im September 2022 verstorbenen Queen Elizabeth II., deren tatsächliches Privatleben trotz aller Bekanntheit immer irgendwie im Verborgenen blieb, ganz besonders nah kommen. Deshalb kommen Menschen zu Wort, die sonst nicht vor die Kamera treten. Privatsekretärin Samantha Cohen etwa, die 18 Jahre lang für sie gearbeitet hatte, räumt mit dem Mythos des Handtaschen-Codes auf und erinnert sich an Abende in Balmoral, bei denen nicht nur Staatsgeschäfte erledigt, sondern auch getanzt wurde. "Sie wirkte nie gestresst oder überfordert, weil sie diesen Ausgleich hatte", verrät sie über die Hobbys der Queen.

Hofschneider Stewart Parvin erzählt hingegen, was hinter dem ikonischen Look der Queen steckte - und warum jedes Kleid auf ihre dreireihige Perlenkette abgestimmt sein musste. Rennzuchtberater John Warren schildert, wie eine einzelne Begegnung mit einem Fohlen die lebenslange Pferdeleidenschaft der Monarchin entfachte. Der Historiker Hugo Vickers wiederum erklärt, warum wohl jeder Staatsgast das Gespräch mit der Queen wegen ihres feinen Gespürs für die Eitelkeiten der Mächtigen als besonders innig erlebt hat. Und der ehemalige Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, beschreibt nicht nur Beifahrten mit der rasanten Königin, sondern auch, was ihr Tod in ihm auslöste: "Sie war immer da gewesen und plötzlich nicht mehr. Die Welt hatte sich ein Stück auf der Achse verschoben."

Viel Programm zum 100. Geburtstag

Das ZDF liefert mit der Doku seinen Beitrag zum Rahmenprogramm rund um den hundertsten Geburtstag der Queen. Denn in ihrer britischen Heimat ist zu ihrem Ehrentag einiges geboten: In Edinburgh etwa öffnet der Holyrood-Palast ab Mai seine Pforten für Besucher bis in die Privaträume von Elizabeth II. Darunter ist auch ihr Ankleidezimmer, in dem drei tatsächlich von ihr getragene Outfits aus ihrer Zeit in Edinburgh zu sehen sind.

Bereits ab dem 10. April ist zudem im Buckingham Palace die Ausstellung "Queen Elizabeth II: Her Life in Style" zu sehen. Rund 200 Outfits und Accessoires aus dem Leben der Monarchin werden dort präsentiert, darunter ihr ikonisches Krönungskleid, das erstmals der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird.