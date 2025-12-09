„Gespräche im Gottlieb“: Niko Kappel und Timo Eder – zwei Athleten, viele Gemeinsamkeiten

Das Talkformat unserer Zeitung hat das Ziel, Sportstars abseits des Fußballs eine Plattform zu bieten. Der Para-Leichtathlet und der Turner geben interessante Einblicke.
Auf den ersten Blick haben Niko Kappel und Timo Eder nicht viel gemeinsam: hier der Paralympics-Gewinner und dreimalige Weltmeister im Kugelstoßen, dort Deutschlands bester Turner. Doch bei unserer Veranstaltungsreihe „Gespräche im Gottlieb – Stuttgarter Sportstars hautnah“ zeigte sich schnell, was die beiden Athleten verbindet: harte und intensive Trainingsarbeit, das Ziel, die eigenen Grenzen auszuloten, der Traum von den Olympischen Spielen in Los Angeles. Und natürlich ein höchst erfolgreiches Jahr 2025 – auch wenn nicht immer alles nach Plan lief.