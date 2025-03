„Gespräche im Gottlieb“: Im Video – so lief der Talk mit Pia Kästner und Konstantin Bitter

Im Video – so lief der Talk mit Pia Kästner und Konstantin Bitter

1 Zu Gast im Café Gottlieb: MTV-Zuspielerin Pia Kästner (re.) und Allianz-Coach Konstantin Bitter (3. v. re.). Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Unsere Talk-Reihe „Gespräche im Gottlieb“ blickte am Montagabend auf die Play-offs von Volleyball-Bundesligist Allianz MTV Stuttgart voraus. Wie sehen Zuspielerin Pia Kästner und Trainer Konstantin Bitter die Chancen? Die Antwort gibt’s im Video!











Link kopiert



Zweimal standen die Olympischen Spiele 2024 in Paris im Fokus unserer Talk-Reihe „Gespräche im Gottlieb – Stuttgarter Sportstars hautnah“. Am Montagabend war das anders. Im Café in Bad Cannstatt blickten die Gäste meist voraus. Mittel- und langfristig, aber auch auf die nächsten Tage und Wochen.