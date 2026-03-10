„Gespräche im Gottlieb“: Annett Kaufmann und Jello Krahmer träumen von Olympia-Medaille

Das Talkformat unserer Zeitung hat das Ziel, Sportstars abseits des Fußballs eine Plattform zu bieten. Die Tischtennisspielerin und der Ringer verraten ihre olympischen Ziele.
Jede Sportart lebt davon, Gesichter präsentieren zu können. Athletinnen und Athleten, die erfolgreich sind, aber auch etwas zu sagen haben. Die im Wettkampf überzeugen, aber auch danach Haltung zeigen. Die für ihre Disziplin stehen, aber auch selbst etwas darstellen. Ein Duo, das diese Eigenschaften perfekt verkörpert, war zu Gast bei unserer Veranstaltungsreihe „Gespräche im Gottlieb – Stuttgarter Sportstars hautnah“: Tischtennisspielerin Annett Kaufmann (19) und Ringer Jello Krahmer (30), das zeigte der Abend unter dem Motto „Platte trifft Matte“ eindrucksvoll, sind nicht nur zwei Siegertypen – sondern auch perfekte Botschafter ihrer Sportart.