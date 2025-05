Gespräch über ihr Buch: Jennifer Weist von NDR Talk Show ausgeladen

Jennifer Weist sollte in der "NDR Talk Show" ihr neues Buch vorstellen. Doch dann lud der Sender die Sängerin kurzfristig wieder aus. Die Begründung will sie nicht gelten lassen und macht ihrer Wut in einem Instagram-Video Luft.

Jennifer Weist (38) hat in mehreren Instagram-Statements über ihre Ein- bzw. Ausladung aus der "NDR Talk Show" gesprochen. In dem Format sollte die Frontfrau der Band Jennifer Rostock am Freitagabend offenbar ihr neues Buch "Nackt - Mein Leben zwischen den Zeilen" vorstellen. Kurz vor dem Termin wurde sie vom Sender aber wohl wieder ausgeladen.

Kurzfristige Absage

"Ich wurde im Rahmen der Promotion von der 'NDR Talk Show' für die heutige Sendung eingeladen, um über die Inhalte meines Buches zu sprechen", berichtet Weist im ersten Video.

Lesen Sie auch

Da die Absage dann erst vor rund einer Woche erteilt worden sei, habe sie nun keine Möglichkeit mehr, anderweitig Werbung für ihr Buch zu machen.

Jennifer Weist betont Bildungsauftrag der Öffentlich-Rechtlichen

Was Weist besonders empört, ist aber die Begründung des Senders. "Die 'NDR Talk Show' ließ mir über meinen Verlag mitteilen, dass sie sich jetzt noch mal eingehend mit den Themen, die ich in meinem Buch anspreche, beschäftigt hätten und dass leider diese Themen gar nicht so gut reinpassen würden in so eine Talkshow", zitierte sie die Absage.

In ihrem Buch thematisiert die Sängerin unter anderem ihre Kindheit in Mecklenburg-Vorpommern, Erfahrungen mit rechtsextremen Ideologien sowie sexualisierte Gewalt, Misogynie und Machtmissbrauch in der Musikbranche. Diese Themen seien schon lange vorher bekannt gewesen, sagt Weist, und betont den vertraglich festgelegten Auftrag des öffentlich-rechtlichen Fernsehsenders: "Der NDR hat einen Bildungsauftrag. Das scheinen mir die Verantwortlichen zu vergessen."

Laut Jennifer Weist begründete der NDR seine Entscheidung auf Nachfrage weiter damit, dass man diesen Themen in ihrer Redezeit von etwa 15 Minuten nicht gerecht werden könne. Kein Argument für sie: "Wenn ihr auch in Zukunft vorhabt, nicht mehr über gesellschaftlich relevante Themen zu sprechen und damit auch keinen Beitrag mehr zur Bildung oder Meinungsbildung in der Gesellschaft beizutragen, dann brecht ihr den Vertrag, den ihr selbst aufgestellt habt", so die 38-Jährige.

Sender bietet Alternativen an

Der NDR hat inzwischen auf die Kritik reagiert. In einem Statement unter Weists Instagram-Post bekräftigte der Sender: "Nach dem Lesen des noch unveröffentlichten Buches hat die Redaktion festgestellt, dass die vielen sehr persönlichen und schweren Themen in dem vorgesehenen Zeitrahmen von circa 15 Minuten nicht angemessen behandelt werden können. Das Setting und der Gästemix wurden für die wichtigen Themen als unangemessen empfunden."

Als Alternative bot der Sender einen Auftritt im Format "deep und deutlich" an, das "im Internet sehr reichweitenstark" sei und "schweren Themen den besseren Rahmen" gebe. Zudem stehe bereits ein vereinbarter Einzelauftritt bei "DAS! - Rote Sofa" am 16. Juli fest, "wo auch deutlich mehr Zeit für die Themen zur Verfügung steht".

"Kein adäquater Ersatz"

Inzwischen hat sich Jennifer Weist mit einem weiteren Statement zu diesem Kommentar gemeldet und ihn als "Frechheit" bezeichnet. "Ihr verliert kein einziges Wort darüber, wie es sein kann, dass ihr euch die Exklusivrechte sichert, bevor ihr euch überhaupt mit dem Inhalt meines Buches beschäftigt habt", heißt es darin. Zeitmangel und der Gästemix seien "fadenscheinige Begründungen". Der NDR trage "die Verantwortung dafür", dass Weists Stimme gehört werde - "deep und deutlich" sei aufgrund des anderen Publikums und der Sendezeit "kein adäquater Ersatz". Zudem habe ihr Verlag bereits bei dem Format angefragt, damals allerdings eine Absage erhalten. "Wisst ihr, was ich von euch erwarte, liebe 'NDR Talk Show'? Verantwortung zu übernehmen", endet ihr Statement.